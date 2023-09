Google Chrome 117 met grote Material You-metamorfose en nieuwe opties

Een grote update wordt voorbereid voor Google Chrome. De browser van Google wordt voorzien van een nieuwe lik verf met het Material You-design. Daarbij kunnen we nieuwe functies verwachten in de webbrowser.

Google Chrome 117 krijgt Material You

De desktopversie van internetbrowser Google Chrome wordt bijgewerkt met een grote update, Chrome 117. De aankondiging van Google over de nieuwe update wordt gedeeld door het bedrijf zelf. In de komende weken zal de update daadwerkelijk aangeboden worden aan gebruikers. De grootste verandering zien we terug in het Material You-design van de browser. Met de nieuwe icoontjes moet de leesbaarheid verbeterd worden en met het gebruik van kleurenpaletten moet er meer structuur gebracht worden. Daarbij kun je onderscheid maken tussen profielen, zoals je zakelijke en je persoonlijke profiel. Ook kunnen instellingen zoals een donker of licht thema overgenomen worden.

Opties en Chrome Web Store

Verder brengt Chrome je een verbeterd menu met meer uitbreidingen. Hiermee heb je snel toegang tot extensies, Google Translate en de wachtwoordbeheerder. Hiervoor kun je terecht via de bekende drie puntjes in de rechterbovenhoek. Verder heeft Google ook de Chrome Web Store voorzien van een nieuwe lik verf. Ook hier zien we het Material You-design en moet het gemakkelijker gemaakt worden om nieuwe extensies te ontdekken. Je kunt hier ook nog steeds terecht voor de DroidApp extensie in Chrome.

Sneller zoeken

Google presenteert verder nieuwe zoekfuncties, waarmee je kunt kiezen voor de optie ‘Op deze pagina zoeken met Google’, via het menu met de drie stippen. Er wordt een zijpaneel geopend, waarmee je direct toegang hebt tot de zoekmachine van Google. Daarbij biedt het ook aanvullende opties en mogelijkheden. Google breidt ook de surfervaring uit met AI-mogelijkheden. Tot slot belooft Google met Safe Browsing een nog veiligere internetervaring, waarbij er realtime gecontroleerd wordt op gevaarlijke websites. Eerder gebeurde dit nog eenmaal per 30-60 minuten.

De nieuwe verbeteringen voor de desktop-app van Google Chrome worden in de komende weken uitgerold.