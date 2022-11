Google Chrome wordt energiezuiniger: tabbladen in slaapmodus

Een nieuwe functie wordt getest in een nieuwe versie van Google Chrome. Een nieuwe Memory Saver-functie moet ervoor gaan zorgen dat tabbladen in slaapmodus gaan.

Tabbladen in slaapmodus

In Chrome Canary, een vroegtijdige testversie van Chrome, wordt een nieuwe functie getest voor de browser-app. De applicatie kan nu eindeloos tabbladen open hebben staan op je apparaat, maar stilletjes verbruiken tabbladen altijd wel geheugen en dus accu. Google vond het nu tijd om daar wat aan te gaan doen.

In de nieuwste versie van Chrome wordt er efficiƫnter omgegaan met het (werk-)geheugen en dus ook met de batterij van de smartphone of tablet. Voor Android, en voor andere platformen wordt namelijk een zogenaamde Memory Saver getest. Hiermee worden tabbladen die langere tijd niet gebruikt worden, in de slaapstand gezet. Op die manier blijven ze niet meer actief, maar hoeven ze niet afgesloten te worden. In de adresbalk kan deze functie herkend worden aan een speciaal icoontje.

Wanneer Google de functionaliteit breed uitrolt is nog niet bekend. Op dit moment zit hij nog in testfase.