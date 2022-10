Google Chrome stopt ondersteuning Android 6.0 Marhsmallow: dit betekent het

Google heeft bekend gemaakt dat het stopt met de ondersteuning van een oudere Android-versie voor Google Chrome. De wijzigingen gaan direct in met de komst van Chrome 107.

Geen Chrome-ondersteuning Android 6

De onlangs verschenen update van Chrome naar versie 106 was voor toestellen met Android 6.0 Marshmallow de laatste update die beschikbaar werd gesteld. Dit blijkt uit nieuwe informatie bij de nieuwe browser-versie die vanaf nu wordt uitgerold. Voor Chrome 107 en nieuwere versies is voortaan Android 7.0 Nougat of hoger benodigd.

Dat Chrome 106 de laatste update was, kan op dit moment niet direct kwaad. Echter, omdat er voor de Google Chrome-browser verder geen updates meer verspreid worden, kan dit nadelige gevolgen hebben voor de veiligheid. Je werkt dan immers op een verouderde browser. Daarnaast wordt Chrome op de achtergrond gebruikt voor verschillende andere diensten en opties; zoals de in-app browser. Om die reden is het vervangen van alleen de Chrome-browser niet voldoende.

Android 6.0 Marshmallow werd zeven jaar geleden uitgebracht. Gebruik je nog een toestel met deze Android-versie, dan is het absoluut aan te raden om te kijken naar een nieuw toestel. Onlangs verscheen er op DroidApp een mooi overzicht met de beste smartphones tot 200 euro.