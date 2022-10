Google Chrome laat je nu nog sneller inloggen met je wachtwoord

Google maakt het vanaf nu makkelijker om in te loggen met een opgeslagen wachtwoord. De Chrome-browser is hiervoor stilletjes van verschillende verbeteringen voorzien. Dit scheelt een aantal extra tikken op het scherm.

Sneller inloggen met Chrome

Google Chrome voor Android lijkt stilletjes van een handige verbetering voorzien te zijn, zo ontdekte DroidApp. In de browser is het al langere tijd mogelijk om inloggegevens op te slaan, als alternatief voor een wachtwoordbeheerder. De dienst is geïntegreerd in de Chrome-browser en is te bereiken vanaf verschillende apparaten. In vergelijking met ‘een echte’ wachtwoordbeheerder loopt het qua functionaliteit wel achter op deze aanbieders.

Een handige verbetering is nu uitgerold voor de Chrome-browser in Android. De nieuwe functie laat je nog sneller inloggen bij een website. Normaal tik je op je inlogscherm, waarna je een opgeslagen wachtwoord kiest en je daarna kunt inloggen door op de knop ‘inloggen’ te tikken van de desbetreffende website. Die laatste stap wordt overgeslagen dankzij de verbetering van Chrome. Wanneer je op het wachtwoord klikt, wordt automatisch ingelogd. Scheelt dus toch weer een paar tellen.