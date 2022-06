Google Chrome voor Android test met carrousel op startscherm

In Google Chrome voor Android wordt getest met een carrousel. Hiermee wordt het startscherm van de browser wat aangepast en krijg je op een andere manier toegang tot snelkoppelingen.

Carrousel in Google Chrome

De Android-app van Google Chrome kan er zomaar anders uit gaan zien in de toekomst. Dit melden de collega’s van het Duitse SmartDroid. Zij zijn gestuit op een nieuwe weergave van de startpagina van Chrome voor Android. Met de wijzigingen wil Google er waarschijnlijk voor zorgen dat Google Discover met haar nieuwsberichten prominenter in beeld staat.

De snelkoppelingen op het Chrome-startscherm verdwijnen hiermee niet. Nieuw is hierin echter dat er horizontaal gescrold kan worden, waardoor je niet direct alle snelkoppelingen te zien krijgt. In de nieuwe versie van Chrome zien we ook een banner die je snel de laatst gesloten webpagina weer laat openen.

Het is niet bekend of Google de nieuwe feature breed uitrolt, of dat het gaat om een test onder een bepaalde groep gebruikers.