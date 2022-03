Chrome OS 100 is officieel: een hoop nieuwe functies toegevoegd

Chrome OS 100 is uitgebracht door Google. De nieuwste versie van het platform brengt een hoop nieuwe functies en verbeteringen met zich mee. Denk onder andere aan de vernieuwde launcher en betere spraakdictatie.

Chrome OS 100

Google heeft Chrome OS 100 vrijgegeven, als nieuwste versie van het platform voor de Chromebook. De nieuwe launcher wordt uitgerold. Deze is links uitgelijnd en is nog steeds te openen via onder andere het cirkelvormige pictogram links onder in beeld, en is voorzien van meer afgeronde hoeken. De nieuwe launcher sorteert de apps op de aangepaste volgorde, op alfabet of op kleur. Het zoeken wordt ook makkelijker met de launcher, waarbij je meer informatie krijgt voorgeschoteld.

Middels spraakdictatie kun je met je stem tekst invoeren zoals voor een zoekopdracht. Nieuw in Chrome OS 100 is dat je vanaf nu teksten zoals backspace kunt gebruiken om tekst weg te halen. Een andere optie die toegevoegd is, is om bepaalde bewerkingen toe te passen, zoals verplaats de cursor naar het volgende teken.

Verder kun je in Chrome OS 100 GIF’s maken met de camera-app en zijn er verschillende technische verbeteringen doorgevoerd in deze nieuwe versie. In de komende tijd zal de update uitgerold worden.