Google brengt Chrome OS Flex uit: nieuw leven voor je oude pc of laptop

Je kunt je oude laptop of computer een nieuw leven inblazen met hulp van Google. Het bedrijf heeft vroegtijdig het nieuwe Chrome OS Flex uitgebracht. Hiermee kun je Chrome OS installeren en gebruiken op je oude laptop of computer. Je kunt het gratis proberen.

Chrome OS Flex

Je oude laptop of computer kun je laten ’transformeren’ naar een Chromebook. Google heeft om dit mogelijk te maken Chrome OS Flex uitgebracht; een lichtgewicht aangepaste versie van Chrome OS voor je eigen apparaat. Het installeren gaat via een USB-stick en duurt volgens Google slechts een paar minuten. Het nieuwe Chrome OS Flex kan overweg met veel Intel- en AMD-apparaten. De focus ligt op bedrijven en scholen, maar iedereen die dat wil kan aan de slag met het besturingssysteem. Je kunt op deze pagina van Google precies achterhalen op welke apparaten het geïnstalleerd kan worden. Hierbij zien we ook Apple Macbooks staan.

Chrome OS Flex moet qua beleving gelijk zijn met de reguliere variant van Chrome OS. Zo wordt gebruik gemaakt van dezelfde code en zal ook dezelfde cyclus gehanteerd worden voor updates. Toch is niet alles gelijk, zo ontbreekt (in ieder geval op dit moment) de mogelijkheid om Android-apps uit de Google Play Store te downloaden. Je kunt Chrome OS Flex downloaden via deze site, van Google zelf. Met deze nieuwe stap hoopt Google ook de e-waste, de afvalberg van elektrische apparaten te verminderen.