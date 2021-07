Grote bug in Chrome OS-update treft Chromebook: gebruikers kunnen niet inloggen

Een groep gebruikers met een Chromebook hebben last van een nieuwe bug in Chrome OS. Een nieuwe update die door Google is vrijgegeven zorgt ervoor dat gebruikers geen toegang meer hebben tot hun Chromebook.

Problemen met laatste Chrome OS-update

Doorgaans test Google eerst haar Chrome OS-updates, maar een kwalijke bug in de nieuwste software-versie is door deze testen geglipt. Gebruikers van verschillende Chromebooks merken op dat ze na de update niet meer kunnen inloggen op hun computer met Chrome OS. De problemen hebben betrekking op Chrome OS 91.0.4472.165. Na de installatie is het niet mogelijk in te loggen.

Google lijkt op de hoogte te zijn van het probleem, en zal binnenkort een fix uitbrengen. Echter, het kan nog altijd zijn dat je Chromebook deze nieuwe update binnenhaalt. Om te voorkomen dat je niet meer in kunt loggen na de update, kies je er niet voor om de Chromebook af te sluiten of om opnieuw op te starten. Na een herstart wordt namelijk de update definitief doorgevoerd.

Heb je de update al doorgevoerd, dan zit er niets anders op dan de Chromebook terug te zetten naar fabrieksinstellingen. Hiermee worden alle lokale gegevens verwijderd, net als de Linux-programmagegevens.