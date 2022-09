Chrome voor Android laat je incognitovensters afschermen met vingerafdruk

Een handige toevoeging is gedaan aan de Chrome-browser voor je Android-toestel. Het wordt mogelijk gemaakt kom incognitovensters af te schermen met een vingerafdruk, of middels gezichtsherkenning. Je kunt de instellingen hiervoor zelf activeren.

Incognito met biometrische beveiliging

Google heeft een nieuwe toevoeging gedaan aan de Chrome-browser. Gebruikers kunnen ervoor kiezen om de openstaande incognitovensters af te schermen met een beveiliging en ze zo vergrendelen. Dit kan middels biometrische beveiliging, zoals de vingerafdruk of met gezichtsherkenning. Op die manier krijg je dus weer toegang tot de openstaande tabbladen die privé zijn geopend.

Op dit moment is de functie nog niet breed beschikbaar in de Android-app van Google Chrome. Echter, je kunt de functie wel zelf activeren door in de adresbalk de volgende tekst te typen; chrome://flags/#incognito-reauthentication-for-android. Wanneer je hem hier geactiveerd hebt, kun je de optie inschakelen via de instellingen in Chrome, bij ‘Privacy en beveiliging’. Later zal Google de functie breed uitrollen voor iedereen.