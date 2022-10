Google Chrome komt met vele verbeteringen en nieuwe functies voor tablets

Google lijkt tablets steeds meer aandacht te geven. Zagen we dit eerder al met de release van Android 12L, nu is er nieuws over Google Chrome. In een aankondiging presenteert Google een hoop verbeteringen voor de browser op tablets.

Verbeteringen voor Chrome op tablets

Google heeft het nieuws gedeeld dat er tal van verbeteringen uitgerold worden naar Chrome voor tablets. In de laatste tijd krijgen tablets steeds meer serieuze aandacht van Google, en deze stap hoort daar ook bij. Tabletgebruikers kunnen nu makkelijker van tabblad wisselen in Google Chrome. Hiervoor hoef je enkel horizontaal over de adresbalk te vegen, waarna je naar het linker- of rechter tabblad gaat.

Het per ongeluk sluiten van een openstaand tabblad moet ook tot het verleden behoren, zo belooft Google. Wanneer je veel tabbladen open hebt staan, worden de tabs in de balk kleiner. Wanneer je er nu eentje aantikt, druk je mogelijk al snel op het kruisje. Wanneer er veel tabbladen openstaan, dan wordt het kruisje verborgen in Chrome, zodat je minder snel per ongeluk een tabblad sluit. Toch eentje afgesloten, dan kun je met een nieuw knop direct het sluiten van een tabblad ongedaan maken, waarna deze weer geopend wordt. We kennen deze functie al bijvoorbeeld van Chrome op de smartphone.

Google Chrome krijgt nog meer verbeteringen die te maken hebben met tabbladen. Zo komt er een nieuwe visuele weergave van tabbladen, waarbij je deze in een grid te zien krijgt, samen met een voorvertoning van het tabblad. Google laat verder weten dat het makkelijker moet zijn om de desktop-versie van een webpagina op te vragen. Een andere verbetering is het slepen van items op een webpagina, naar een andere app als deze openstaat in de split-screenmodus. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om foto’s, linkjes of tekst.

De uitrol van de nieuwe functies en verbeteringen die aangekondigd zijn, is inmiddels begonnen, zo meldt Google. Wel kan het doorgaans altijd even duren totdat iedere gebruiker deze ook daadwerkelijk kan gebruiken.