Google Camera 9.0 update brengt nieuwe interface

De Google Camera app wordt geüpdatet naar versie 9.0. De nieuwe versie van de applicatie brengt een nieuwe interface. Onder andere is er een nieuwe schakelaar aanwezig. Maar er zijn meer verbeteringen.

Google Camera 9.0

Google Camera 9.0 is de nieuwste versie van de camera-app voor de Pixel-toestellen. De update die nu verschenen is, brengt een nieuwe interface. Wat opvalt is dat Google werk heeft gemaakt van een nieuwe schakelaar, waarmee je kunt schakelen tussen de foto- en de videomodi. Daarnaast is ook de volgorde van de verschillende modi gereorganiseerd, waarbij het ‘meer’-tabblad is verdwenen.

De nieuwe versie van de Google Camera-app brengt nieuwe tabbladen voor zowel de foto- als de videomodus. Bij de fotomodus is dit Actie panning, lange sluitertijd, portret, foto (standaard), nachtzicht, panorama en Photo Sphere. Voor de videomodus kun je in Google Camera 9.0 snel schakelen naar panning, video (standaard), slow-motion en timelapse.

In Google Camera 9.0 kun je de instellingen voor de videostabilisatie terugvinden bij de snelle instellingen. Deze kun je openen door deze omhoog te vegen. De snelkoppelingsknop vind je nu voortaan links onderin. De zoomschuifregelaar die we kennen van de Pixel 7-serie is nu ook op de Pixel 6 beschikbaar. Verder zijn de knoppen voor de galerij en de selfie-camera omgewisseld en is er een nieuw app-pictogram.

De update is nu aangekondigd, maar het kan enige tijd duren totdat iedere gebruiker de update binnenkrijgt.

