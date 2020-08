CoronaMelder app van Rijksoverheid nu te downloaden op je smartphone

De Rijksoverheid heeft de Nederlandse CoronaMelder app uitgebracht voor Android en iOS. Hoewel hij nog niet optimaal zal werken, is hij wel voor iedereen te downloaden. De CoronaMelder app moet de verspreiding van het Coronavirus tegengaan.

CoronaMelder app

In de Google Play Store voor Android en de App Store voor iOS is de officiële CoronaMelder app uitgebracht. Met deze applicatie moet het inzichtelijk worden, voor jezelf en anderen, of je mogelijk besmet bent met het Coronavirus.

De CoronaMelder app maakt gebruik van Bluetooth en de Corona-API van Google en Apple. Op deze manier worden andere gebruikers die in de buurt zijn geweest ‘geregistreerd’. Wanneer je ziek bent, kunnen anderen op de hoogte worden gebracht dat zij mogelijk in contact zijn geweest met iemand die besmet is met het virus. Dit gebeurt na toestemming van de GGD, als de uitslag van de Coronatest positief is gebleken.

Overigens werkt dit nog niet voor heel Nederland. Vanaf vandaag, 17 augustus, wordt begonnen met een test in Overijssel en Drenthe. De applicatie is nu weliswaar voor iedereen te downloaden, omdat in de downloadwinkels geen onderscheid gemaakt kan worden tussen regio’s. De registratie van mogelijk besmette personen werkt al wel. Vanaf 1 september is de applicatie voor iedereen te gebruiken.

Privacy

Benadrukt wordt dat de CoronaMelder app veilig en anoniem te gebruiken is. Hierover wordt het volgende gezegd;

Je hoeft geen persoonsgegevens zoals je e-mailadres of naam in te voeren.

Alle contacten zijn anoniem. Als je iemand tegenkomt wisselen jullie telefoons via Bluetooth willekeurige codes uit. Zo meet de app de duur en de afstand van het contact. In de codes staat niets over wie jullie zijn en waar jullie zijn geweest.

De codes die je via Bluetooth uitwisselt worden alleen op je telefoon bewaard en na 14 dagen verwijderd.

Gebruikers van de app zijn niet terug te vinden door de makers van de app, de overheid of andere gebruikers. Iedereen is altijd anoniem. Zowel een besmet persoon die via de app een waarschuwing verstuurt als de personen die daarna deze melding krijgen.

De Corona-app kan gratis gedownload worden uit de Google Play Store via onderstaande button. Voor iOS kan de Coronamelder app hier gedownload worden. Volgens onderzoekers kan, wanneer minstens 60 procent van de Nederlanders de app gebruikt, uitbraken van het Coronavirus stoppen.