Duitsland brengt Corona-app uit: zo werkt de applicatie

In Nederland kunnen we binnenkort naar alle waarschijnlijkheid ook de Corona-app verwachten, maar vanaf vandaag is hij in Duitsland te gebruiken. Hoe werkt deze precies?

Corona-app in Duitsland

Vanaf dinsdag, vandaag dus, kunnen inwoners van Duitsland gebruik maken van de Corona-app. Met deze applicatie moet het voor egbruikers inzichtelijk worden gemaakt of zij met iemand in contact zijn geweest, die positief is getest op het coronavirus. De applicatie is ontwikkeld in opdracht van de Duitse overheid.

Er wordt benadrukt dat de applicatie geen gegevens opslaat in een centrale database. De app bekijkt hoe lang je bij iemand in de buurt bent geweest, en geeft afhankelijk daarvan een waarschuwing.

De Corona-app maakt gebruik van Bluetooth en bevat geen persoonlijke gegevens. Ze generen een unieke code, die met andere app-gebruikers gecommuniceerd wordt, zodat het volledig anoniem gebruikt kan worden. Wanneer iemand positief getest wordt, kan de app anderen hiervoor waarschuwen. Hiervoor moet degene die besmet is, bellen met een telefoonnummer, waardoor de kleur dus aangepast kan worden. De ander ziet niet wie de drager was van het Covid-19 virus, wel zie je de datum waarop het is gebeurd, maar niet de tijd. De app raadt dan aan je te laten testen.

Met de applicatie moet het veel beter mogelijk gemaakt worden om het virus onder controle te houden, totdat er een vaccin beschikbaar is. Een app kan een groot deel van het contactonderzoek overnemen. In China en Israël zijn er al Corona-apps, maar die zijn meer privacygevoelig omdat zij gebruik maken van tracking, bij de Duitse app is het tracing. Bijgehouden wordt alleen welke apparaten gedurende minimaal 15 minuten bij je toestel binnen een straal van 2 meter zijn geweest.

De Duitse Corona-app werkt op toestellen met Apple iOS 13.5 en hoger, en Android 6.0 Marshmallow en hoger. Het gebruik van de applicatie wordt niet verplicht. Wel is de werking het beste als minstens 60 procent van de bevolking de applicatie installeert. Volgens wetenschappers zou het in theorie zelfs mogelijk moeten zijn om met dit aantal de pandemie te stoppen.

De werking van de Duitse app zal naar alle waarschijnlijkheid overeenkomen met die van de Nederlandse. Het is nog altijd niet bekend wanneer de Nederlandse Corona-app beschikbaar komt. De video hieronder legt de precieze werking van de Duitse app uit.