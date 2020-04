Corona-apps gaan nog lang op zich laten wachten

Het was de wens van de overheid om snel een corona-app uit te brengen. Deze zullen echter langer op zich laten wachten. Er zijn problemen met de privacy.

Corona-apps komen later

Van het weekend was de appathon, waar zeven apps aan de overheid werden gepresenteerd. Het gaat om apps die de verspreiding van het coronavirus in kaart moeten brengen. De wens van de overheid is dat de applicaties op korte termijn uitgebracht worden en een aanvulling zijn op het contactonderzoek van de GGD.

Uit onderzoek blijkt nu dat de applicaties geen van allen aan alle voorgestelde eisen voldoen. Deze hebben onder andere betrekking op de privacy van gebruikers. Onbekend is vooral hoe gegevens verzameld worden en hoe de privacy gewaarborgd wordt en blijft. Bij geen van de zeven applicaties die door de eindronde kwamen, is volledige anonimiteit gegarandeerd.

De zeven applicaties werken via Bluetooth. Dit heeft als nadeel dat dit ook werkt door bijvoorbeeld muren, (plexi-) glas en andere middelen waardoor je mogelijk niet in de buurt van een ander bent geweest. Het is niet bekend wanneer welke van de zeven apps het wordt en wanneer de definitieve app verschijnt.