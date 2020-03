Huawei P40, P40 Pro en P40 Pro+ aangekondigd: krachtige toestellen met 5G

Huawei heeft in een online event haar nieuwe toestellen gepresenteerd. Het gaat om de enorm populaire P-serie, waarin we nu de Huawei P40, Huawei P40 Pro en Huawei P40 Pro+ zien.

Huawei P40-serie aangekondigd

Ieder jaar gooit Huawei met de aankondiging van de nieuwe P-serie de remmen los. Vol innovatie, vol mogelijkheden en een strak design. Dit jaar is het allemaal even anders. Niet alleen vanwege het coronavirus, waardoor het fysieke event in Parijs afgelast was, maar ook door de VS. Door de Amerikaanse sancties die in mei 2019 begonnen, is Huawei nu genoodzaakt de toestellen zonder Google-diensten af te leveren.

Dat betekent ook dat dit een punt van aandacht is bij de Huawei P40-serie. Wel heeft Huawei de toestellen voorzien van een aantal eigen apps, waar we later in dit artikel op terugkomen.

De drie verschillende Huawei P40-modellen hebben een aantal overeenkomsten. Zo hebben ze Android 10 aan boord, met EMUI 10. Ook hebben ze 5G, hebben ze dual-sim maar kunnen ze ook overweg met eSIM. Draaiende worden ze gehouden met de eigen Kirin 990 processor. De vingerafdrukscanner is geïntegreerd in het beeldscherm.

Huawei P40

De Huawei P40 is het ‘standaard’ model in de serie. Voorzien van een 6,1 inch Full-HD+ OLED-scherm met een 60Hz verversingssnelheid. In de punch-hole vinden we een dual-camera.

Er is een triple-camera aanwezig bij de Huawei P40. Net als bij de P30 Pro is er een RYYB-camerasensor die er voor moet zorgen dat kleuren en dergelijke nog beter worden vastgelegd. De hoofdcamera is een 50MP lens. Verder kun je met Octa PD Autofocus nog sneller focussen op je onderwerp, waarbij ook bij bewegingen heel snel op het juiste onderwerp gefocust moet worden. Verder heeft het toestel een 8MP telephoto lens met 3x optische zoom en is er een 16MP groothoeklens.

De Huawei P40 komt op de markt met een 3800 mAh accu met 22,5W snelladen, maar draadloos laden is er niet bij op de P40. Er is 8GB RAM-geheugen en 128GB aan opslagruimte.

Huawei P40 Pro / P40 Pro+

Bij de Huawei P40 Pro en P40 Pro+ kom je een 90Hz beeldscherm tegen met een grootte van 6,58 inch en een resolutie van 2640 x 1080 pixels. In tegenstelling tot de P40 die een IP53-certificering heeft, hebben de twee Pro-modellen een IP68-certificaat. Ze zijn dus stof- en waterdicht.

De P40 Pro krijgt een 4200 mAh accu mee met 40W snelladen en draadloos laden. Met de 32MP + dieptecamera voorop kan gefocust worden en ook in 4K 60fps kan gefilmd worden. De Huawei P40 Pro krijgt een 40MP video-lens die dus ook nog eens specifiek geschikt is voor filmen. Voor het zoomen is de P40 Pro voorzien van 5x optische zoom en 10x hybrid zoom. Ook is de portretmodus verbeterd, voor de beste kwaliteit, welke zich uit in details voor het haar, de huidskleur en andere details.

Bij de Pro+ kun je 10x optisch zoomen met de 8MP telephoto-lens, en is er een 50MP, 40MP en extra 8MP camera aanwezig. Daarbij is de smartphone ook nog uitgerust met een dieptecamera. De Pro+ krijgt 8GB RAM en 512GB opslagruimte mee, bij de normale Pro is dit 8GB RAM en 256GB opslagruimte.

Met OneShot 4K AI Live Photo kun je de interessante sportmodus gebruiken. Hiermee worden meerdere beelden achter elkaar gemaakt en kan je van bijvoorbeeld bewegingen een gifje, JPG of MOV-bestand opslaan. Met AI Best Moment kunnen storende elementen uit een foto gehaald worden. Denk aan een voorbijganger verderop in het beeld. Tevens kan storende reflectie verwijderd worden.

Eigen diensten

Huawei levert ook een aantal eigen diensten mee. Met Huawei MeeTime heeft de fabrikant een eigen videocall-app, een app die ook beschikbaar komt voor eerder uitgebrachte toestellen. Het is een alternatief voor Google Duo. Ook is het met Huawei MeeTime mogelijk om direct het scherm te delen, en komt er ondersteuning voor WiFi-camera’s van andere merken.

Met Huawei Video krijg je toegang tot content van verschillende aanbieders. Waaronder Dailymotion en BBC News. Tevens is het via daar mogelijk om films te huren. Overigens werkt deze dienst niet (direct) in Nederland.

Huawei laat weten dat er geen alternatief wordt geleverd voor Google Maps, al zou het merk daar wel mee bezig zijn. Volgens de fabrikant kun je bijvoorbeeld via AppGallery aan de slag met apps als Here of met de mobiele webversie van Google Maps. Een ander belangrijk iets is dat Gmail gewoon werkt via de Huawei E-mail app. Echter, voor de contacten en agenda-items is het allemaal omslachtig. Deze moet je eerst handmatig back-uppen en importeren op de Huawei. Voor YouTube kun je de mobiele website gebruiken. Huawei Muziek kan als alternatief dienen voor YouTube Music/Google Play Music.

WhatsApp zal wel werken op de P40-serie, zij het met een omweg, maar het terugzetten van een Google Drive back-up met al je chats kan niet.

Huawei P40 Lite

Dan is er ook nog nieuws over de Huawei P40 Lite. Dit toestel komt ook naar Nederland. De smartphone werd eerder al aangekondigd; alle details kun je in dat artikel lezen. De P40 Lite heeft een quad-camera met 48MP hoofdlens, een Kirin 810 chipset en een 4200 mAh accu die 40W snel opgeladen kan worden. Daarbij heeft het toestel alle camera-functies aan boord die je nodig hebt. Het scherm heeft een grootte van 6,4 inch. Alle details vind je via onderstaande button op de toestelpagina. De prijs komt uit op 299 euro.

Verkrijgbaarheid

De Huawei P40 komt beschikbaar voor een prijs van 799 euro. Voor de Huawei P40 Pro moet je 999 euro op tafel leggen. De toestellen zijn aangekondigd in de kleuren Ice White, Black, Deep Sea Blue. Daarbij sprak Huawei ook over de kleuren Silver Frost en Blush Gold. De P40 Pro+ komt in de kleuren Ceramic Black en Ceramic White. Niet alle kleuren zullen naar ieder land komen.

Je kunt de toestellen vanaf 7 april in de Nederlandse winkels vinden. In ons land kun je voor de P40 en P40 Pro alleen kiezen uit de kleuren Silver Frost en Black.

Huawei zal de Huawei P40 Pro+ in Nederland uitbrengen in juni. De prijs voor dit toestel, met behuizing van keramiek, komt uit op 1399 euro.

Degenen die voor 3 mei een Huawei P40 kopen, krijgen gratis de Huawei FreeBuds 3 White headset cadeau. Ook krijgen zij 50GB aan cloudopslag cadeau van de fabrikant.

Huawei P40 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen onbekend

Huawei P40 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen onbekend