Huawei P40 aankondiging: volg hier de livestream

Verschillende fabrikanten presenteren rond deze tijd van het jaar hun nieuwe vlaggenschip. Zo ook Huawei, waarbij de fabrikant het doek van de nieuwe Huawei P40-serie zal halen. Je kunt zelf alles volgen via de Huawei P40 livestream.

Huawei P40 livestream

Na weken van berichten en geruchten is het vandaag eindelijk zover. Huawei zal de nieuwe Huawei P40-serie aankondigen. De fabrikant had aanvankelijk een event in gedachten in het Franse Parijs, maar door alle ontwikkelingen rondom het coronavirus is dat afgelast. De Chinese fabrikant heeft nu gekozen voor een online event, en daar kun je natuurlijk ook ‘bij zijn’.

Eerder uitgelekte beelden van de Huawei P40-serie

Er gaan berichten over drie modellen. Naast de Huawei P40 zou er een Huawei P40 Pro op de planning staan. Geruchten spreken over een nog luxere versie met keramische behuizing met de naam Huawei P40 Pro+ of P40 Pro Premium Edition. Net als bij de P30-serie wordt verwacht dat Huawei volop inzet op de camera, iets wat met de P30 Pro uitstekend gelukt is. Echter wordt het ook een interessante ontwikkeling. Huawei mag nieuwe toestellen vanwege de Amerikaanse sancties niet meer leveren met Google-diensten. Wordt dat misschien de doorsteek van de smartphonetak van Huawei, waar Huawei juist zo keihard aan heeft gewerkt? De fabrikant zet in ieder geval alle zeilen bij en zal ook eigen diensten tonen, zo is de verwachting.

De aankondiging van de Huawei P40-serie is dus vandaag en begint om 14:00 uur. Hieronder vind je de livestream zodat je alles over de P40-serie kunt volgen. Niet in de gelegenheid om de livestream te kijken? DroidApp praat je uiteraard helemaal bij met al het nieuws.