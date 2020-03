Huawei P40-serie: alle toestellen in één foto en officiële teaser

Huawei zal op 26 maart de Huawei P40-serie aankondigen. De fabrikant heeft nu een teaser gedeeld waarbij we wat details te zien krijgen. Tevens is er een foto uitgelekt waarbij we alle verschillende modellen terugzien in één foto.

Huawei P40 teaser

Er is een teaser naar buiten gebracht door Huawei. Het gaat om een video waarin de nieuwe Huawei P40-serie te zien is. Uiteraard zien we daarin niet het toestel in volle glorie. Wel worden bepaalde dingen uitgelicht, zoals de afwerking van het design. Daarbij wordt de datum 26 maart nog een keer door Huawei bevestigd.



Fotowaaier

Interessanter is misschien wel de foto die Evan Blass naar buiten heeft gebracht. We zien de nieuwe P40-serie in een foto, als waaier. In totaal zien we 12 toestellen uit de P40-serie, in de verschillende kleuren waarin het toestel op de markt gebracht zal worden. Welke toestellen je hier ziet, hebben we hieronder voor je op een rijtje gezet;

Foto 1, 2, 3, 4 en 6: Huawei P40 Pro

Foto 7, 8, 9, 10 en 12: Huawei P40

Foto 5 en 11: Huawei P40 Pro PE (Premium Edition)

Alle details over de smartphones zullen we op 26 maart te weten komen, dan is de aankondiging van de reeks. Er zal geen fysieke aankondiging zijn, alleen een online presentatie. Dit in verband met het coronavirus.

