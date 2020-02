Huawei P40 Lite aangekondigd: alle details op een rij

Huawei zal op 26 maart de gehele Huawei P40-serie aankondigen. In aanloop daarnaar zien we alvast een andere nieuwe smartphone van de Chinese fabrikant. Dit is de Huawei P40 Lite.

Huawei P40 Lite aangekondigd

Huawei heeft alvast het doek van een P40-toestel gehaald. We zien de Huawei P40 Lite, welke voorzien is van een reeks functies die het een complete smartphone maken. Op dit toestel hoeven we dus nog niet een maand te wachten, terwijl we de rest van de P40-serie op 26 maart gaan zien.

De Huawei P40 Lite is voorzien van een 6,4 inch Full-HD+ beeldscherm met een cameraopening in de linkerbovenhoek. Hierin zit de 16 megapixel front-camera. De P40 Lite heeft aan de achterkant een quad-camera. Hierin zien we een 48MP camera, 8MP groothoeklens, 2MP macro-lens en een 2MP dieptelens. Daarbij heeft de smartphone een Kirin 810 processor, samen met 6GB RAM en 128GB opslagruimte. Dit kun je uitbreiden met een geheugenkaart.

Vanuit de doos komt de smartphone met Android 10, samen met EMUI 10. Echter, zoals verwacht, zijn er niet de Google Play Services. Huawei mag vanwege de sancties uit de VS geen gebruik meer maken van de Google-diensten, dus de Huawei Mobile Services zullen meegeleverd worden. Daarbij is de telefoon een 4020 mAh accu welke met 40W enorm snel opgeladen kan worden. De vingerafdrukscanner bij de P40 Lite zit aan de zijkant.

Huawei zal de P40 Lite uitbrengen voor een bedrag van 299 euro. Je kunt kiezen uit de kleuren Midnight Black, Sakura Black en Crush Green. De telefoon moet vanaf 2 maart te bestellen zijn, waarna je hem vanaf 16 maart kunt verwachten. Op dit moment hebben we nog geen informatie over de release van de Huawei P40 Lite in Nederland. Zodra die bekend is, houden we je hiervan op de hoogte.