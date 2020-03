‘Huawei P40 te zien in hands-on fotoreeks’

Er is op het internet een fotoreeks opgedoken van de vermoedelijke, nieuwe Huawei P40-smartphone. De aankondiging van de nieuwe telefoon staat gepland voor 26 maart.

Huawei P40 hands-on

Volgens de collega’s van Digital Trends hebben ze de hand weten te leggen op een prototype van de nieuwe Huawei P40. Deze smartphone moet 26 maart aangekondigd worden, samen met andere toestellen in de P40-serie. De P40 Lite is al aangekondigd door Huawei, maar er zijn nog wat details onbekend.

Opvallend is dat we in de video enkel de achterkant te zien krijgen. De Huawei P40 doet denken aan de Huawei P30 Pro, gezien de vierkante periscoop-camera, maar gezien eerdere berichten en verwachtingen krijgt de P40 Pro een net wat andere cameramodule. We gaan er daarom vanuit dat dit de Huawei P40 is, voorzien van twee camera’s én een periscoop-camera voor een nog betere beeldkwaliteit. Daarnaast is er een ToF-sensor aanwezig op het toestel.

Duidelijk wordt dat het design van de P40 niet veel zal verschillen met die van de P30-serie. Qua software zal dat wel anders zijn. De smartphone zal naar verwachting niet over de Google-apps beschikken, tenzij er positief iets verandert aan de sancties die de VS heeft opgelegd. Op 26 maart is de aankondiging, dan zullen we ongetwijfeld meer horen over de P40-serie.

