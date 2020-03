Huawei P40 Pro specificaties en prijzen op straat na lek

We komen steeds meer te weten over de nieuwe toestellen uit de P40-serie van Huawei. De fabrikant heeft nu zelf iets gedeeld over de specs van de P40 Pro.

Specificaties P40 Pro opgedoken

Er is meer bekend over de specificaties van de Huawei P40 Pro. De telefoon wordt op 26 maart verwacht. Op deze dag zal Huawei namelijk ook de de reguliere P40 presenteren.

Dankzij een uitgelekte pagina van Huawei zelf komen we meer over het toestel te weten. Zo zal de Huawei P40 Pro een 6,7 inch beeldscherm krijgen met een dual-camera punch-hole. Hierin zit een 32 megapixel front-camera met een 3D ToF-sensor.

Verder wordt gesproken over vijf camera’s aan de achterkant. De hoofdcamera telt 52 megapixel. Deze wordt bijgestaan door een 40MP groothoeklens, 8MP lens, een periscoop-lens en een ToF dieptesensor. Uiteraard wordt ook 5G verwacht.

De Huawei P40 Pro Premium Edition (P40 Pro PE) zal uitgerust worden met 512GB opslagruimte en een werkgeheugen van 12GB. De 5500 mAh accu kan met 50W snel opgeladen worden, draadloos opladen kan met een snelheid van 27W. Huawei rust de telefoons uit met de Kirin 990 octa-core chipset.

Tenslotte is bekend dat de Huawei P40 Pro voorzien zal zijn van een IP68-certificering en een vingerafdrukscanner welke geïntegreerd is in het beeldscherm. Het is niet helemaal duidelijk welke verschillen er precies zijn tijdens de Huawei P40 Pro Premium en ‘normale’ Huawei P40 Pro. Groot verschil met de P30-serie is in ieder geval dat de P40-serie zonder Google-diensten en zonder Play Services wordt geleverd.

De P40 Pro zou voor 1139 euro in de winkels moeten liggen. Van de andere modellen zouden dit de prijzen zijn;

Huawei P40 Pro (met 256GB): €1139

Huawei P40 (met 128GB): €849

Huawei P40 Lite: €329

Huawei P40 Lite E: €199

