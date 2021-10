Facebook verandert naam in ‘Meta’: dit gaat er veranderen

Facebook heeft de naam van het moederbedrijf veranderd naar Meta. Dit heeft Mark Zuckerberg, oprichter van Facebook aangekondigd.

Facebook wordt Meta

Facebook gaat in het vervolg door het leven als Meta. Tenminste, de naam van het moederbedrijf. Nu werden voor zowel het sociale netwerk als het moederbedrijf in beide gevallen de naam Facebook gebruikt, maar dat gaat dus veranderen. Mark Zuckerberg, de topman van Facebook, heeft deze wijziging bekend gemaakt. Inmiddels vallen veel meer bedrijven en diensten onder de naam Facebook; denk bijvoorbeeld aan WhatsApp en Instagram.

De naamsverandering naar Meta moet duidelijk maken dat het bedrijf meer is dan alleen een sociaal netwerk. Tevens ligt Facebook door verschillende gebeurtenissen enorm onder vuur. Het gaat hierbij om grote publicaties die duidelijk maken wat er allemaal (achter de schermen) misgaat bij Facebook.

Volgens Zuckerberg staan we aan het begin van een nieuw hoofdstuk in het internettijdperk en het volgende hoofdstuk van het bedrijf. De naam ‘Meta’ kan volgens Zuckerberg vertaald worden als ‘verder gaan’. De topman benadrukt dat we in de toekomst hetgeen dat we nu in 2D zien op een computerscherm, in 3D kunnen gaan beleven. Dit alles middels augmented reality en virtual reality.