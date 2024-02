De vergeten telefoon: Sony Ericsson S312

In een nieuwe editie van onze rubriek ‘De vergeten telefoon’ gaan we terug naar het jaar 2009. Sony Ericsson was een belangrijke speler en bracht in dat jaar de Sony Ericsson S312 uit. We praten je bij over dit toestel.

Sony Ericsson S312

Zegt de naam ‘Sony Ericsson S312’ je niet direct iets? Dat is niet erg. Het toestel was namelijk geen mega populaire telefoon, maar wel een interessante keuze in het goedkopere segment. Het was een toestel met een ontwerp dat vrij eigen was. Zo zagen we een ribbel-patroon terug in de toetsen. Het scherm was wat boller en aan de zijkant zat een fysieke sluitertoets voor het maken van foto’s.

Sony Ericsson voorzag de zogenaamde candybar-telefoon van een 2,0 inch scherm met een resolutie van 220 x 176 pixels. De S312 was uitgerust met slechts 15MB aan opslagruimte. Zoals we van Sony Ericsson gewend waren, kon je dit weliswaar uitbreiden, maar alleen met een Memory Stick Micro (M2) geheugenkaart. Dit met een maximale grootte van 4GB.

Voor het maken van een foto was het toestel voorzien van een 2,0 megapixel camera. Hiermee kon je ook in lage resolutie filmen. Er was Bluetooth en een FM-radio, en natuurlijk TrackID. De voorloper van Shazam was een geliefde functie op toestellen van Sony (Ericsson) voor het herkennen van muziek. De Sony Ericsson S312 was uitgerust met een 930 mAh batterij. De telefoon kreeg een prijs van rond de 120 euro. Je kon kiezen uit de kleuren blauw en zilver.

Sony Ericsson S312 samengevat in 3 punten