De beste apps van februari 2024 (en het belangrijkste nieuws)

Een nieuwe maand is aangebroken. Tijd om terug te blikken op juist de afgelopen maand. Wat was het belangrijkste nieuws van februari en wat waren de beste apps? DroidApp zet het op een rij in een nieuw maandoverzicht.

Android in februari

Om te beginnen met februari: 10 jaar DroidApp. Nog zo’n twee weken kun je deelnemen aan onze verschillende winacties met mooie prijzen. Je kunt ons DroidApp Magazine met toffe woordzoeker downloaden en daarnaast kun je op zoektocht naar het oude logo en zo mooie prijzen in de wacht slepen. Vier je onze 10e verjaardag mee, en win jij de mooie prijzen?

Februari was altijd de maand van het Mobile World Congress vol met nieuws, maar deze editie was het erg rustig met nieuws. Oppo maakte bekend dat het werkt aan een comeback voor de Europese markt. Samsung toonde haar nieuwe Galaxy Ring en Honor met de Magic 6 Pro. Xiaomi brengt de Xiaomi 14 en 14 Ultra naar Europa. Ook komt het merk nog meer andere producten zoals watches en een nieuwe tablet. OnePlus kwam in maart met de OnePlus Watch 2, voorzien van Wear OS

In een onderzoek van Umlaut komt naar voren dat KPN het beste netwerk van Nederland heeft. Daarbij kwam KPN ook met nieuwe mobiele abonnementen en presenteerde Vodafone voordeel voor jongeren, met Young korting. Ook Lebara kwam met nieuwe databundels.

Samsung heeft de updates voor de Tab S6 en Galaxy A51 stopgezet en natuurlijk was er in februari de aankondiging van Android 15, waarvan de eerste Developer Preview verscheen. Google Bard is hernoemd naar Gemini en OnePlus vergelijkt zeven jaar Android-updates met een beschimmelde sandwich. Het sociale netwerk Bluesky is niet langer meer op uitnodiging.

Review

DroidApp heeft de volgende reviews gepubliceerd op de website.

Samsung Galaxy S24 Ultra review: tilt smartphone-ervaring naar nog hoger niveau

Google Pixel 8 Pro review: fijne allrounder heeft het goed voor elkaar

Vergeten

Onze rubriek ‘De vergeten smartphone’ en ‘De vergeten telefoon’ is uitgebreid met de volgende specials.

Tips

We deelden ook een handige tip met je!

Apps

Verschillende apps hebben we besproken in februari. Omdat ze nieuw zijn, het benoemen waard zijn of om een andere reden. In dit artikel zetten we op een rijtje, wat de beste apps van februari zijn.

Chess for Kids

Wil je je kinderen graag leren schaken? De app Chess for Kids kan je hierbij goed helpen. De applicatie helpt kinderen stap-voor-stap kennis te maken met dit bordspel. Al zit het hierbij wel net wat anders in elkaar. Zo kun je tal van minigames spelen en zijn er verschillende karakters, personages en niveaus.

Scoupy

Als je wilt besparen op je boodschappen, dan is de Scoupy app een installatie waard. Steeds worden nieuwe cashback-aanbiedingen toegevoegd, waar je aardig wat geld mee kunt besparen. Van sauzen tot aan koffiecups en meer soorten producten. Ook handig om nieuwe producten te ontdekken. Tevens zitten er soms ook voordeeltjes in voor bijvoorbeeld wasmiddel.

Superlist

De makers van de voorheen geliefde taken-app Wunderlist, hebben in februari de app Superlist uitgebracht. Deze to-do app laat je niet alleen voor jezelf lijstjes maken, maar ook lijsten die je kunt delen. De dienst werkt ook samen met verschillende diensten en moet vooral overzicht bieden in een mooi design.

Google Maps

In de kaartendienst van Google zijn in februari verschillende nieuwe functies toegevoegd. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe weerknop die je nu terug kunt vinden, met informatie over het weer. Een andere nieuwe functie is ‘Overzichtelijke routes‘. Er wordt ook nog gewerkt aan een nieuw redesign, al is daar nog geen teken van dat de uitrol al begonnen is.

We hebben over meer apps gesproken. Denk bijvoorbeeld aan het kleine uitdagende spelletje Oh h1 of de nieuwe mail-app Shortwave. Deze werkt met AI en moet extra mogelijkheden bieden zodat je nog efficiënter kunt werken. En ook Gmail kan eigenlijk niet ontbreken in dit lijstje, met de nieuwe afmeldknop. En natuurlijk is er nog onze DroidApp App, vrij van advertenties en desgewenst met handige notificaties.