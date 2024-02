OnePlus Watch 2 aangekondigd: fitness, design én Wear OS

Een nieuwe smartwatch van OnePlus is aangekondigd. De fabrikant pakt het helemaal anders aan dan de vorige keer, en brengt de OnePlus Watch 2 uit. Deze nieuwe smartwatch is direct voorzien van Wear OS, en gaat daarmee de strijd aan met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy Watch 6.

OnePlus Watch 2

We kunnen toch wel zeggen dat de eerste OnePlus Watch niet bepaald een succes was. Dit bleek ook al in de OnePlus Watch review die we destijds hebben gepubliceerd. De fabrikant wil het nu helemaal anders aanpakken. Dit doet het merk met de OnePlus Watch 2, een smartwatch die gelijk al is voorzien van Wear OS, het besturingssysteem van Google voor smartwatches. Het bedrijf wil hiermee gelijk ook wat marktaandeel inpikken van Samsung, met bijvoorbeeld de Galaxy Watch 6, en daarbij een alternatief bieden voor de Apple Watch en smartwatches van andere fabrikanten.

De OnePlus Watch 2 is voorzien van een 1,43 inch scherm met een pixeldichtheid van 326 ppi. Het scherm is van saffierglas en de behuizing van roestvrijstaal. De (siliconen) bandjes kun je desgewenst zelf nog vervangen. Accelerometer, gyroscoop, lichtsensor en een magnetometer zijn enkele sensoren die op de smartwatch zijn te vinden. Het horloge wordt geleverd met 20 watchfaces, waarbij je er nog 80 extra kunt downloaden. Je kunt het horloge personaliseren met tegels en widgets, en natuurlijk met apps uit de Google Play Store.

Batterij

Samsung belooft 40 uur batterijtijd met de Galaxy Watch 6. De accuduur van de Apple Watch S9 komt uit op 18 uur, maar volgens OnePlus moet de OnePlus Watch 2 het 100 uur uithouden in de Smart Mode. Dit is de modus waarin alle mogelijkheden beschikbaar zijn. Onder zwaar gebruik moet het horloge het 48 uur uithouden, en dat is duidelijk langer dan andere Wear OS-watches. Overigens kun je het horloge ook weer in één uur opladen en moet tien minuten laden genoeg zijn om deze op te laden voor een dag gebruik. Met de Power Saver Mode moet 12 dagen batterijduur mogelijk zijn. Hierin heb je bijvoorbeeld nog steeds notificaties en tracking van zowel activiteiten als slaap.

Over de activiteiten en tracking gesproken; er is gewerkt met verschillende partners en technieken, zodat de beste prestaties geleverd kunnen worden. Voor de locatiebepaling is de OnePlus Watch 2 voorzien van Dual Frequency GPS, dat moet zorgen voor een verbeterde accuraatheid. Volgens OnePlus is deze techniek accurater dan degene van Samsung. Via de OHealth app kun je je workouts bijhouden, instellingen aanpassen en de gezondheidsstatistieken raadplegen die zijn vastgelegd met het horloge. Je kunt tal van zaken bijhouden met het horloge, waaronder de hartslag, Vo2 Max, calorieën en nog meer.

Activiteiten

De smartwatch van OnePlus biedt meer dan 100 sportmodi. Tennissers en badmintonners kunnen bijvoorbeeld aan de slag met nauwkeurige statistieken die getoond worden in een spinnenweb, met hoe goed je bezig bent. Tevens behoort tot de mogelijkheden het meten van je slaap. Je ziet verschillende statistieken, niet alleen over de slaapkwaliteit en dergelijke, maar ook hoe het gesteld staat met snurken en je ademhaling. De Watch 2 krijgt ook stressdetectie.

De smartwatch is uitgerust met een Snapdragon W5 chipset, waarbij het hulp krijgt van een BES2700 chip. Het horloge is voorzien van Wear OS 4, waarbij ook RTOS aanwezig is. Dit is een minimale skin die over Wear OS ligt. Die BES2700 chipset zorgt voor de randzaken, waarbij efficiëntie belangrijk is. Denk aan achtergrondactiviteiten en het Always On Display. De OnePlus Watch 2 is verkrijgbaar in twee smaken; de kleur Black Steel (zwart) of Radiant Steel (meer turquoise). Mocht je beschikken over een OnePlus smartphone, dan krijg je een paar kleine exclusieve functies. Zo wordt bijvoorbeeld als je een wekker instelt op je OnePlus, deze gesynchroniseerd wordt met je smartwatch en vice versa.

De OnePlus Watch 2 is beschikbaar vanaf 4 maart. De prijs van de smartwatch komt uit op 329 euro.