Honor Magic 6 Pro wordt uitgebracht in Europa: nieuwe high-end

Honor heeft op het Mobile World Congress het nieuws gedeeld dat ze de nieuwe Honor Magic 6 Pro uit gaan brengen in Europa. Het toestel is voorzien van slimme AI-functies en is uitgerust met de high-end Snapdragon 8 Gen 3 chipset.

Honor Magic 6 Pro naar Europa

Op het Mobile World Congress in Barcelona heeft Honor bekend gemaakt dat het haar nieuwste high-end vlaggenschip uitbrengt in Europa. Het is de Honor Magic 6 Pro. De smartphone is voorzien van een 6,8 inch 120Hz OLED-scherm, de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 chipset en Android 14 met MagicOS 8. Er is een gigantische accucapaciteit van 5600 mAh met 80W laden. Je kunt ook draadloos laden met een kracht van 66W.

Voor het maken van foto’s is de Honor Magic 6 Pro uitgerust met een 50 megapixel hoofdcamera, die een variabel diafragma biedt. Daarbij is er nog een 50 megapixel groothoeklens en is er een telelens met 2,5x zoom die zijn beelden maakt met de 180 megapixel periscooplens. Er zijn verschillende AI-functies die je kunt gebruiken. Denk aan oogtracking. Volgens Honor moet hiermee een notificatie geopend worden, door gericht naar een notificatie te kijken. Tevens kan met het Magic Portal automatisch een adres herkend worden in een bericht. Je kunt ook een tekst openen in een ondersteunende app door deze ingedrukt te houden en te slepen. Zo kan een adres bijvoorbeeld direct geopend worden in Google Maps, of een andere geschikte toepassing. Tevens biedt Honor een eigen variant op de Circle to Search optie van Google. Hiermee kun je op zoektocht gaan naar iets wat je op het scherm ziet.

In Europa moet de Honor Magic 6 Pro uitgebracht worden voor een bedrag van 1299 euro. Overigens houden we voor de Nederlandse markt nog wel een slag om de arm. Vorig jaar werd de Honor Magic 5-serie met veel bombarie aangekondigd voor de Europese markt, maar een brede release volgde nooit.