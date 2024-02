Superlist is nieuwe, gratis to-do app van makers Wunderlist

Er was een tijd dat de app Wunderlist een populaire taken-app was voor op je smartphone, maar ook via de desktopversie. Nu hebben de makers de app Superlist uitgebracht.

Superlist

De app Superlist is uitgebracht, een applicatie van de makers van Wunderlist. De applicatie brengt de mogelijkeid voor het maken van takenlijsten en notities. Daarmee is het meer dan enkel een to-do app. In 2015 werd Wunderlist overgenomen door Microsoft en zij hebben de app nu zelf stopgezet. Met Superlist hopen de ontwikkelaars een mooi alternatief te bieden.

Superlist legt de focus op het samenwerken met anderen. Je kunt je lijstjes delen, taken toewijzen aan teamleden en je kunt de applicatie gebruiken in combinatie met onder andere Google Agenda, Gmail, Github en Slack. Superlist wil zich onderscheiden van vergelijkbare apps als Notion, door de app niet zó vol te stoppen met functies en ideeën.

De gratis versie zal voor de meeste mensen voldoende functionaliteit bieden, zo stellen de ontwikkelaars. Pro-gebruikers betalen zo’n 8 á 10 dollar voor extra functionaliteit. Je krijgt dan meer AI-functies.

Je kunt Superlist gebruiken op je iPhone, iPad, desktop en natuurlijk op Android. De app kan gedownload worden via onderstaande button uit de Google Play Store.