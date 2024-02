Sociaal netwerk Bluesky vanaf nu voor iedereen beschikbaar, zonder invite

Bluesky neemt afscheid van de invites. Dit betekent dat iedereen zich vanaf nu kan aanmelden om lid te worden van het sociale netwerk. Het netwerk wil zich profileren als alternatief voor X (Twitter) en andere sociale platforms. Bluesky werd opgericht door de voormalige oprichter van Twitter.

Bluesky nu voor iedereen

Bluesky is één van de netwerken die het op moet nemen tegen Twitter, wat nu bekend is als X. Het sociale platform gaat bijvoorbeeld ook de strijd aan met Mastodon en Instagram Threads. Wilde je gebruik maken van Bluesky, dan diende je te beschikken over een invite. Op die manier wilden de ontwikkelaars het platform niet te snel laten groeien. Nu komt daar een eind aan en kan iedereen zich aanmelden met een nieuw account op het netwerk. Volgens het netwerk zijn er nu drie miljoen leden op Bluesky te vinden, al is het niet duidelijk hoeveel gebruikers actief hun account gebruiken.

Er is geen eigenaar voor het platform, waardoor het anders is dan bijvoorbeeld X, waar Elon Musk de dienst uitmaakt. Nu meld je je aan op een gekozen server, in de komende weken moet het mogelijk worden om een eigen server op te zetten, met eigen regels. Bluesky werd opgericht door voormalig Twitter-oprichter Jack Dorsey. Op het sociale platform kun je je status delen middels tekst, maar ook met foto’s en emoji. Per statusupdate kun je aangeven wie deze mag zien en je kunt ook een melding maken van content voor volwassenen.

