Gmail voor Android rolt nu nieuwe afmeldknop uit

Open je Gmail op je smartphone of tablet, dan kan het zomaar zijn dat je stuit op een nieuwe functie. De nieuwe afmeldknop die eerder werd getest, wordt vanaf nu verspreid naar de gebruikers.

Afmeldknop in Gmail

Google maakt het vanaf nu makkelijker om je af te melden voor nieuwsbrieven die binnenkomen in je Gmail mailbox. Hiervoor heeft Google in de afgelopen tijd geëxperimenteerd met een afmeldknop, waarmee je je snel kunt afmelden voor een nieuwsbrief. Die functionaliteit lijkt nu alle gebruikers te bereiken, want Google is gestart met het uitrollen van deze nieuwe optie.

Wanneer je de nieuwe afmeldknop kunt gebruiken, dan zie je nu deze tevoorschijn in je mailtjes. Het gaat hierbij wel om nieuwsbrieven, waarbij je dus ervoor kunt kiezen om je ervoor af te melden. Je ziet de nieuwe knop dus niet bij ieder mailbericht. Na het drukken op de knop krijg je de vraag of je je definitief wilt afmelden voor de desbetreffende nieuwsbrief.

De functie is vanaf nu beschikbaar in de Gmail app.