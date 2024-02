Chess for Kids: leer kinderen alles over schaken

Dit keer een relatief nieuwe game speciaal voor kinderen, met de app Chess for Kids duiken we in de wereld van het schaken.

Schaken voor kinderen

ChessMatec’s Chess for Kids neemt je mee op een unieke reis vol avontuur en gevaar, waarbij je monsters moet verslaan en stukken moet redden met behulp van unieke personages. Er zijn drie verschillende thema’s: Koninkrijk, Zeewereld en een ruimte avontuur. Of je nu van ridders, zeemonsters of ruimtereizen houdt, er is voor elk wat wils! De app is ontworpen zodat kinderen van alle leeftijden het schaken kunnen leren op hun eigen tempo en niveau. Met negen verschillende cursussen en meer dan 2000 leuke en verrassende minigames.

Alle puzzels en lessen zijn individueel gemaakt door grootmeester Boris Alterman en een team van ervaren schaakleraren en professionals. Dit betekent dat je kunt leren van de besten en dat de lessen zijn afgestemd op jouw behoeften en vaardigheden. Er zijn geen advertenties, geen verzameling van persoonlijke gegevens en geen vereiste sociale interactie. Dus als ouder zijnde kan je deze app met een gerust hart voor je kind installeren.

Of je nu thuis bent of onderweg, je kunt altijd en overal spelen dankzij de offline modus van ChessMatec. Krijg punten voor juiste antwoorden, verdien rangen en volg je voortgang terwijl je speelt. Met ChessMatec is schaken niet alleen een spel, maar een spannend avontuur dat je keer op keer wilt beleven!