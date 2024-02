Lebara introduceert 6GB en 40GB databundel; kleinere bundels goedkoper

Voor degenen die een ruimere databundel willen, biedt Lebara nu meer mogelijkheden. De provider introduceert de 6GB en de 40GB databundel. Daarbij verlaagt het de prijzen van kleinere bundels.

Lebara met grotere bundels

Telecomprovider Lebara heeft bekend gemaakt dat het per ingang van de maand februari, twee nieuwe databundels aanbiedt. Hierbij gaat het om een 6GB databundel en een internetbundel met 40GB. De 6GB bundel komt in de plaats van de 5GB bundel, die niet langer meer verkocht wordt. Tot heden kon je een databundel kiezen van 20GB als maximum.

De bundel van 6GB kost je 7,50 euro per maand, waarbij je ook 150 minuten en 150 SMS’jes krijgt. De bundel van 40GB komt uit op 25,00 euro per maand. Eventueel kun je bij Lebara nog aanvullende opties kiezen. Zo heb je de keuze uit onbeperkt bellen en sms’en voor 1,00 euro, onbeperkt bellen naar 44 landen, een maandelijks opzegbaar abonnement, een dataplafond op extra snel 4G. Bij Lebara maak je gebruik van het KPN-netwerk. Je profiteert nu van een aanbieding waarbij je geen aansluitkosten betaalt. Overigens heeft de provider de bundel met 1GB en 3GB met een euro per maand in prijs verlaagd.

De nieuwe bundels zijn alleen voor klanten die verlengen of een nieuw abonnement afsluiten. Bestaande klanten behouden hun huidige abonnement. De abonnementen zijn beschikbaar op de website van Lebara, bij Mobiel en bij Belsimpel.