Lebara heeft grote storing: internet, bellen en sms onmogelijk (31 augustus)

Een grote storing treft klanten van Lebara. Klanten melden problemen met het gebruik van mobiel internet. Daarnaast zijn er ook klanten die problemen rapporteren met bellen en sms’en.

Problemen bij Lebara

Klanten van de virtuele provider Lebara ervaren problemen met het gebruik van het netwerk. Sinds woensdagavond, 30 augustus 2023, zitten klanten zonder mobiel internet, zo melden klanten op sociale media. Opvallend is dat er ook meldingen gemaakt worden over problemen met bellen en sms’en.

Lebara maakt gebruik van het netwerk van KPN. Bij die provider zijn zover bekend geen problemen bekend. Volgens Lebara heeft een deel van de klanten last van de storing, maar is het onbekend wat de reden is van de storing. Onbekend is eveneens wanneer de storing verholpen is.

