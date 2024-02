Samsung kwam in 2008 met de Samsung G400 Soul. Het was één van de toestellen die uitgebracht werd in de Soul-reeks. Kenmerkend voor deze reeks was het design van het toestel, en dat zag je dan ook terug bij de G400. We bespreken het toestel in deze editie van ‘De vergeten telefoon’.

Samsung G400 Soul

De Samsung Soul-reeks is jaren geleden uitgebracht. In het verleden hebben we verschillende edities besteed aan deze modellen. Denk aan de Samsung U800 Soul b en de Samsung U900 Soul. Ook was er de Samsung G400 Soul. Die telefoon was geen zogenaamde candybar of slider, maar een flip-phone dus met een klepje. De mobiele telefoon verscheen in 2008, dus alweer 16 jaar geleden.

Binnenin was de Samsung uitgerust met een 2,2 inch scherm, voorzien van een resolutie van 320 x 240 pixels. Aan de buitenkant van het toestel was een 2,2 inch te vinden, en dit was zelfs een touchscreen. Dit was geavanceerd voor die tijd. Want niet alleen kreeg je daar de meldingen te zien, je kon bijvoorbeeld ook de gemaakte foto’s bekijken op dit scherm. Bij het gebruik van de camera kon het als zoekerweergave dienen. Verder had je toegang tot bijvoorbeeld de muziekspeler, FM-radio en de agenda. Voor de optie die je selecteerde kon je zelf de kleuren kiezen.

De Samsung G400 Soul was uitgerust met een 5 megapixel camera, welke meedraaide tijdens het openklappen van het scherm, zodat je hem ook tijdens het gebruik van je toestel, naar je toe kon draaien. Verschillende ‘hippe’ features waren er aanwezig, zoals gezichtsdetectie en beeldstabilisatie. De kwaliteit werd erg goed beoordeeld. Er was 120MB geheugen beschikbaar, al kon je dit gelukkig ook uitbreiden met een geheugenkaart. De G400 Soul werd voorzien van een comfortabel typend toetsenbord. De prijs lag rond de 200-300 euro.

Samsung G400 Soul samengevat in 3 punten: