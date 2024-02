Google Maps werkt aan flink redesign voor app (screenshots)

Op screenshots zien we dat Google werkt aan een flinke metamorfose voor de app van Google Maps. De kaartendienst krijgt een strakker ontwerp, waarbij de elementen van vorm veranderd zijn, en bepaalde opties verder doordacht zijn.

Google Maps met redesign

Google werkt aan een vrij grote update voor de Google Maps app. Met de nieuwste versie van de kaartendienst, is te zien dat het ontwerp onder handen wordt genomen. Daarbij zien we dat er meer ronde vormen gebruikt worden. Een ander aspect is dat het openen van locaties niet langer meer in volledige schermweergave geopend worden, maar als een soort van los blad, welke je duidelijker naar beneden kunt vegen om te sluiten.

In de screenshots die 9to5Google deelt, zien we ook een verandering van de routebeschrijving. Deze oogt een stuk moderner, waarbij ook hier het niet meer in het volledige scherm geopend wordt. Google vermindert de witruimte en moet het geheel hiermee overzichtelijker maken.

Op dit moment is niet bekend wanneer de nieuwe interface beschikbaar komt voor gebruikers. Het lijkt erop dat slechts een kleine groep de nieuwe veranderingen te zien heeft gekregen. Wat vind jij van het nieuwe ontwerp?