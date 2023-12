Google Maps maakt lokaal opslaan locatiegeschiedenis mogelijk

Wil je niet dat je locatiegeschiedenis en tijdlijn opgeslagen wordt op de server van Google, dan komt een nieuwe functie goed van pas in Google Maps.

Locatiegeschiedenis op apparaat opslaan

Sinds langere tijd beschikt Google Maps over de handige tijdlijn-functie. Op basis van je locatiegeschiedenis kan gekeken worden, wanneer je ergens voor de laatste keer bent geweest. De informatie kun je opvragen op verschillende apparaten. Maar wanneer je dit niet langer wenst, maar toch de functie wilt gebruiken, kun je de nieuwe functie in Google Maps gebruiken.

Google Maps gaat je namelijk de mogelijkheid geven om gegevens enkel op het apparaat op te slaan. Een functie die beschikbaar zal komen op Android en Apple iOS. Als deze functie is ingeschakeld, betekent dit dat deze gegevens enkel lokaal worden opgeslagen en dus niet op te vragen zijn via andere apparaten. Wanneer je je toestel kwijtraakt of hij is op een andere manier niet te bereiken, dan heb je dus ook geen toegang meer tot je locatiegeschiedenis.

Het is niet bekend wanneer de functie uitgerold wordt voor Google Maps. Naar verluidt zou het geleidelijk moeten gebeuren, maar kan het even duren voordat je de functie kunt inschakelen.