Nog niet eens zo heel lang geleden, in 2018, verscheen de Samsung Galaxy A6. Deze smartphone was mede verantwoordelijk voor de groei van de Galaxy A-serie. Vandaag bespreken we ‘m in ‘De vergeten smartphone’.

Samsung Galaxy A6

Deze keer in ‘De vergeten smartphone’ een vrij jong toestel. De Zuid-Koreaanse fabrikant bracht de Galaxy A6 namelijk uit aan het begin van 2018. De zo’n zes jaar oude smartphone was mede verantwoordelijk voor de Galaxy A-serie, die nu een flink aandeel heeft in de verkopen van Samsung. De telefoon werd gepositioneerd onder de Galaxy A8 (2018) die in datzelfde jaar op de markt werd gebracht.

Samsung zette de Galaxy A6 op de markt als een toestel met een stijlvol design, een goede camera en handige functies. Samen met de Galaxy A6 werd ook de Galaxy A6+ gepresenteerd. Het Plus-model was iets groter. De Samsung Galaxy A6 zelf was voorzien van een 5,6 inch AMOLED-scherm met een HD-resolutie. Samsung sprak over een ‘Infinity Display’, voor die tijd logisch, nu kijk je waarschijnlijk met verbazing naar die naam van het scherm. Dunne schermranden en dergelijke waren er namelijk nog niet.

De Samsung Galaxy A6 was ook stijlvol, zo beloofde de fabrikant. Het toestel verscheen in het zwart, blauw, lavendel en in een gouden kleur. Zichtbaar waren de antennebanden. De eigen Exynos 7870 octa-core processor lag onder deze behuizing, samen met minimaal 3GB RAM en 32GB opslagruimte. Dit kon je uiteraard uitbreiden met een geheugenkaart.

Op het gebied van connectiviteit had de Samsung Galaxy A6 al het nodige aan boord. NFC, WiFi, 4G, Bluetooth en locatiebepaling waren allemaal aanwezig. De vingerafdrukscanner zat aan de achterzijde van het toestel. De smartphone werd verder uitgerust met een 3000 mAh batterij. Waar we nu overspoeld worden met meerdere camera’s, was de Galaxy A6 ‘gewoon’ uitgerust met een 16 megapixel camera aan de achterkant, en een 16MP front-camera.

Voor een bedrag van 309 euro was de Samsung Galaxy A6 verkrijgbaar in ons land. De telefoon werd geleverd met Android 8.0 Oreo en werd in 2020 nog bijgewerkt met Android 10.

Heb jij nog herinneringen aan de Samsung Galaxy A6?



Samsung Galaxy A6 samengevat in 3 punten

5,6 inch AMOLED-scherm

3000 mAh batterij

Android 8.0 Oreo