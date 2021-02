LastPass: gratis versie wordt verder beperkt en werkt niet meer op twee verschillende apparaten

Gebruikers van LastPass krijgen te maken met een wijziging in het abonnementsmodel. De wijziging, die ingaat op 16 maart, laat je niet langer meer de dienst gebruiken op twee verschillende apparaten bij de gratis versie.

LastPass

LastPass is een populaire, geliefde wachtwoordbeheerder. Je kunt het niet alleen op je computer gebruiken, maar ook als app op bijvoorbeeld je Android-device. LogMeIn, het bedrijf achter LastPass heeft nu aangekondigd dat er het één en ander gaat veranderen. De gratis versie van de password-manager zal een stuk beperkter worden dan dat nu het geval is. De wijziging hiervoor gaat in op 16 maart.

Voor degenen die zowel op hun smartphone als op de computer de dienst willen blijven gebruiken, is er slecht nieuws. Zij zullen vanaf die datum niet langer meer de dienst op twee verschillende soorten apparaten kunnen gebruiken. Gebruikers moeten kiezen of zij de dienst willen gebruiken op computers (waaronder ook internetbrowsers en laptops vallen), of op mobiele apparaten (waaronder tablets, smartphones en smartwatches vallen). Binnen de gekozen ‘categorie’ mag je als gratis gebruiker nog wel onbeperkt apparaten gebruiken.

Vanaf 17 mei gaat er ook nog wat veranderen. Vanaf dan is e-mailondersteuning met de klantenservice alleen beschikbaar voor Premium- en Family-gebruikers. De gratis gebruikers zullen het moeten doen met de oplossingen in het ondersteuningscentrum en het forum. Voor 2,90 euro per maand heb je de Premium-bundel. Het abonnement met Family, welke 6 licenties biedt voor Premium, kost 3,90 euro per maand.