Huawei Mate X2 aangekondigd: nieuwe vouwbare smartphone is peperduur

Huawei heeft haar nieuwe vouwbare smartphone aangekondigd. Waar we twee jaar geleden kennis konden maken met de Mate X, is het nu de beurt aan de Mate X2. Anders dan bij zijn voorganger zien we het scherm in de binnenkant van de behuizing in plaats van de buitenkant.

Huawei Mate X2 is officieel

Huawei heeft het doek van de nieuwe vouwbare smartphone gehaald. Het gaat om Huawei Mate X2, waarbij het de in 2019 uitgebrachte Mate X opvolgt. Vorig jaar zagen we nog wel een aangepaste variant daarop in de vorm van de Mate Xs. De smartphone is anders dan zijn voorgangers. We zagen bij de voorgaande modellen namelijk het scherm aan de buitenkant, nu zit dat binnenin. Aan de buitenkant is de Huawei Mate X2 nog wel voorzien van een scherm. Om precies te zijn is dit een 6,45 inch OLED-display (90Hz) met een resolutie van 2700 x 1160 pixels. Opengeklapt verschijnt er een 8,01 inch OLED-beeldscherm (90Hz) met een resolutie van 2480 x 2200 pixels.

De Huawei Mate X2 wordt aangestuurd door een Kirin 9000 chipset, samen met 8GB aan werkgeheugen en een opslagruimte van 256GB/512GB. Als we kijken naar de rest van de specificaties, zien we dat er een 16MP front-camera is. De grote cameramodule biedt een 50MP hoofdcamera, bijgestaan met een 16MP groothoeklens, 12MP telefoto (3x optische zoom) en 8MP superzoom camera met 10x optische zoom.

Huawei geeft de smartphone EMUI 11 mee, maar levert het toestel zelf nog met Android 10. Dit komt vermoedelijk door de Amerikaanse sancties. Dat is wel een dingetje voor zo’n peperduur toestel. Ondanks dat is de smartphone voorzien van een stijlvol design, en is er een 4500 mAh accu met 55W laden.

Huawei laat aan DroidApp weten dat het niet bekend is of de telefoon ook in Nederland uitgebracht gaat worden. De prijzen beginnen bij 2300 euro voor de 256GB versie en 2415 euro voor de 512GB variant. Het gaat hierbij om omgerekende bedragen voor China. Hier in Nederland zullen er, indien het toestel hier verschijnt, nog kosten bijkomen voor heffingen en dergelijke.