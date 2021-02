Appen achter het stuur gaat zorgen voor veel hogere boete

Een nieuw besluit in de ministerraad zorgt ervoor dat verschillende verkeersboetes in prijs zullen veranderen. Voor appen achter het stuur moet je straks een stuk dieper in je buidel tasten. Bij andere ‘vergrijpen’ gaat het boetebedrag wat omlaag.

Hogere (en lagere) verkeersboetes

De bedragen van boetes voor verkeersovertredingen gaat om sommige gebieden veranderen. De ministerraad heeft besloten dat enkele bedragen omhoog gaan, en een aantal lichte overtredingen in prijs naar beneden gaan. Eerder gaf de ANWB al aan dat het wil dat in het boetebedrag het risico van de overtreding op de verkeersveiligheid moet terugkomen. Volgens Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid moet een hogere straf zorgen voor verbetering in de verkeersveiligheid. De lichtere overtredingen die minder zwaar beboet worden, moeten zorgen dat het draagvlak in de maatschappij vergroot wordt.

Duidelijk is dat de boete voor het gebruik van de mobiele telefoon in het verkeer een stuk hoger uit gaat vallen. Nu betaal je nog 240 euro, dat wordt 340 euro. Onnodig links rijden en het vervoeren van een minderjarige zonder gordel gaat allebei naar 210 euro, waar dat nu nog 140 euro. Het niet verlenen van voorrang aan een hulpdiensten met sirene gaat ook naar 340 euro (nu 240 euro). Ook voor een aantal verkeersboetes gaat het bedrag omhoog.

Het boetebedrag van lichtere overtredingen gaat omlaag. Hierbij gaat het onder andere om snelheidsovertredingen tot 10 kilometer per uur, op de snelweg. Het onterecht parkeren op een gehandicaptenplaats gaat je voortaan 300 euro kosten, in plaats van 390 euro.

Als eerst zullen de aangepaste boetes voorgelegd worden aan de Tweede Kamer. Dan zullen we ook te horen krijgen wanneer de wijzigingen doorgevoerd worden.