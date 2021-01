OnePlus Nord en 7(T)-serie zijn volgende voor Android 11; komt ook naar 6 en 6T

OnePlus is eerder begonnen met het verspreiden van de update naar Android 11 voor de OnePlus 8 en 8 Pro. Nu komt er meer informatie over deze update voor de OnePlus 7-, 7T-serie en Nord-modellen. Ook is er nieuws voor de 6 en 6T.

OnePlus deelt informatie over Android 11

Sinds enkele weken draaien de OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro op Android 11. De meest recent uitgebrachte OnePlus 8T draait vanuit de doos al op Android 11. De fabrikant zit echter niet stil en is bezig met de ontwikkeling van de nieuwe versie voor andere modellen. Niet geheel verrassend laat OnePlus weten dat de 7T-serie de volgende reeks is die de update zullen ontvangen, samen met de 7-serie en de Nord.

Volgende week begint OnePlus met een Open Beta build voor Android 11 met OxygenOS 11 voor de OnePlus Nord. Rond dezelfde tijd moet deze ook beschikbaar zijn voor de toestellen uit de 7-serie en 7T-serie. Het probleem met de datacodering is in samenwerking met Qualcomm opgelost.

OnePlus heeft verder bevestigd dat de OnePlus 6, 6T, Nord N10 en Nord N100 op een later moment de update kunnen verwachten naar Android 11. Het is jammer dat OnePlus hierover geen enkele indicatie geeft. De toestellen voor de 6-serie (zoals de 5 en 5T) krijgen de update naar Android 11 niet. De 5 en 5T verschenen in 2017; de drie jaar OS-updates zijn daarmee verstreken.

