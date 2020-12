OnePlus 7- en 7T-serie: update naar Android 11 vertraagd en komt pas volgend jaar

Slecht nieuws is er voor de bezitters van de OnePlus 7, 7 Pro, 7T en 7T Pro. De vier toestellen zullen pas volgend jaar de update krijgen naar Android 11. Er is een probleem gevonden bij het testen, en die zal eerst verholpen moeten worden.

Android 11 later naar OnePlus 7 en 7T

De OnePlus 7, 7 Pro, 7T en 7T Pro zullen pas later de update aangeboden krijgen naar Android 11. De nieuwe Android-versie wordt door de fabrikant getest, maar tijdens het testen is er een fout gevonden, welke eerst verholpen moet worden. De fout heeft betrekking op de decryptie van gegevens. Details over wat er precies misgaat worden niet vermeld. Wel wordt duidelijk dat de fabrikant het niet in haar eentje op kan lossen. OnePlus heeft inmiddels de hulp van Qualcomm ingeroepen, die het probleem samen met de fabrikant op zal moeten lossen.

In het bericht dat door OnePlus zelf gedeeld wordt, wordt duidelijk dat de fout is gevonden in de Chinese software-versie. Deze versie gebruikt geen OxygenOS maar HydrogenOS. In de code van deze software zitten veel gelijkenissen met die van de hier gebruikte OxygenOS, dus het is de verwachting dat de update daardoor ook hier vertraagd is. Als alles volgens plan verloopt, dan hoopt het bedrijf nog deze maand de gesloten beta vrij te geven, waarna later de open beta uitgerold kan worden.

Het is nu niet duidelijk wanneer OnePlus de vier smartphones uit de 7-serie gaat bijwerken met Android 11. Zeker is wel dat dit jaar niet meer gehaald zal worden door OnePlus. Natuurlijk houden we je op DroidApp op de hoogte als er nieuws te melden is over de verspreiding van de update naar Android 11. Voor de 8 en 8 Pro is de update al wel onlangs verschenen.

