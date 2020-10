OnePlus 7 en 7T krijgen update naar Android 11 in december

Er is goed nieuws voor de bezitters van de OnePlus 7, 7 Pro, 7T en 7T Pro. De vier smartphones zullen nog dit jaar bijgewerkt worden naar de nieuwste Android-versie. Samen met Android 11 wordt ook het vernieuwde OxygenOS 11 uitgerold naar de high-end toestellen van 2019.



OnePlus 7/7T: Android 11 nog dit jaar

OnePlus begon afgelopen weekend met het uitrollen van Android 11 met OxygenOS 11. Deze update wordt als eerst verspreid naar de OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro. Beide toestellen zullen in de komende weken allemaal bijgewerkt worden naar deze versie vol vernieuwingen en verbeteringen. Woensdag, tijdens de aankondiging van de 8T, werd bekend dat dat toestel al standaard met Android 11 wordt geleverd.

Nu is er ook nieuws over de OnePlus 7, 7 Pro, 7T en 7T Pro. Verschillende sites schreven over het feit dat deze vier toestellen pas in 2021 de update zouden krijgen. Zij baseerden deze informatie op een moderator op het OnePlus Forum. Deze heeft echter geen enkele connectie met OnePlus zelf, waardoor ze ‘gelijk’ staan als andere gebruikers. Het ging om een gedachten, niet om een feit.

De collega’s van Android Authority hebben gesproken met een medewerker van OnePlus. De fabrikant geeft daarbij de bevestiging dat in december de update naar Android 11 uitgerold wordt voor de gehele 7-serie. Dit betekent dat we eind dit jaar de update kunnen verwachten op de OnePlus 7, OnePlus 7 Pro, OnePlus 7T en de OnePlus 7T Pro.

