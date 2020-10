OnePlus 7T en 7T Pro krijgen ook grote september-update

Verschillende OnePlus-toestellen hebben al een update mogen ontvangen, en nu zijn de OnePlus 7T met OxygenOS 10.0.13 en 7T Pro met OxygenOS 10.0.11 aan de beurt.

September-update voor OnePlus 7T en 7T Pro

Gebruikers van de OnePlus 7T en de OnePlus 7T Pro kunnen vanaf nu een nieuwe update binnenhalen voor hun smartphone. Allereerst zien we beveiligingsupdate september 2020.

Er zijn ook andere verbeteringen. De changelog hebben we hieronder voor je op een rijtje gezet.

System

Newly added user assistance feature to help user master usage skills quickly (Route: Settings>OnePlus Tips&Support)

Optimized power consumption of the system and improve user experience

Fixed the flashback issue with some third-party apps

Fixed known issues and improved system stability

Updated Android Security Patch to 2020.09

In Nederland is de update vanaf nu verschenen. Het versienummer van de update is OxygenOS 10.0.13 voor de OnePlus 7T. Versie OxygenOS 10.0.11 is voor de OnePlus 7T Pro.

