OnePlus 7T en 7T Pro krijgen grote update met nieuwe klokstijlen en meer

OnePlus heeft voor de OnePlus 7T en OnePlus 7T Pro een nieuwe update klaargezet. De fabrikant rolt OxygenOS 10.0.10 uit voor de 7T Pro en OxygenOS 10.0.12 voor de 7T. Met deze juli-update worden nieuwe functies toegevoegd.

OnePlus 7T / 7T Pro met nieuwe functies

Goed nieuws voor de bezitters van de OnePlus 7T en de OnePlus 7T Pro. De high-end toestellen van de fabrikant worden bijgewerkt met een nieuwe update. Deze update is inmiddels ook in Nederland aangekomen. Het versienummer verschilt wel per toestel, zo is dat OxygenOS 10.0.12 voor de 7T en OxygenOS 10.0.10 voor de 7T Pro.

De changelog is wel bij allebei de telefoons gelijk. Dit betekent dat je de beveiligingsupdate van juli 2020 aangeboden krijgt en er ondersteuning voor de OnePlus Buds is. Leuke andere toevoeging; je kunt nu meer klokstijlen activeren voor het Ambient Display, net als dat we zagen in de OnePlus Nord review.

We hebben alle verbeteringen en nieuwe functies uit de update hieronder voor je neergezet;

Changelog

System Newly adapted OnePlus Buds, easier to take advantage of wireless connection Provided a variety of clock styles for you. You can customize on your own. (Go to Settings>Customization>Clock style) Fixed the issue that double tap could not wake up the screen in some settings Updated Android security patch to 2020.07

Bluetooth It has adapted to Bluetooth hearing aid app connection under the Android 10 Audio Streaming for Hearing Aid (ASHA) Agreement

Network Fixed the wrong display of names of inserted SIM cards from different carriers



