OnePlus geeft bevestiging: er komt geen 8T Pro, teaser voor tweede Nord

OnePlus heeft begin oktober een nieuwe aankondiging gepland staan. We gaan hier de OnePlus 8T zien, de fabrikant heeft er nu meer informatie over gegeven. We gaan geen Pro zien, maar wel een nieuwe Nord, zo lijkt het.

Nord en 8T

Al wekenlang gaat er nieuws rond over toestellen van OnePlus; denk aan de 8T-serie en de Nord-reeks. De smartphonefabrikant heeft nu wat meer informatie gedeeld over wat we gaan zien. Allereerst is duidelijk geworden dat er geen OnePlus 8T Pro aankomt. Dit nieuws hing al in de lucht, maar nu wordt het bevestigd door de CEO van OnePlus; Pete Lau. De OnePlus 8 Pro zal in de verkoop blijven; en in onze OnePlus 8 Pro review waren we al positief en dus is het niet gek dat de 8 Pro leverbaar blijft.

De huidige OnePlus 8 Pro

Er komt dus wel een opvolger voor de OnePlus 8, welke de naam OnePlus 8T krijgt. Dit zal gebeuren op 14 oktober. Bekend is dat deze telefoon een snelle Snapdragon 865+ processor krijgt, net als een 120Hz beeldscherm en een accu die op kan laden met 65 watt. Ook verwachten we een camera-eiland met vier camera’s.

Opvallend is dat OnePlus op haar social media ook nog een teaser plaatst voor een nieuwe OnePlus Nord. Het is geen geheim dat er een nieuw model aan zit te komen in de Nord-serie. Volgens de berichten komt de Nord N10 5G eraan en schijnt er nog een model in ontwikkeling te zijn. Dat model zou nog goedkoper moeten zijn dan het huidige model. Ondanks de teaser op het Instagram-account van OnePlus Nord zelf, is niet bekend of het merk deze telefoon ook toont tijdens de aankondiging van de 8T. Eerder leek het erop van niet, hiervoor zou de fabrikant later een datum plannen.

OnePlus 8 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 809,00 euro