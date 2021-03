Nieuwe OxygenOS 10.3.9 update bereikt OnePlus 6 en 6T

Voor de OnePlus 6-toestellen wordt een nieuwe update uitgerold. De OnePlus 6 en 6T ontvangen allebei de OxygenOS 10.3.9 update met verschillende verbeteringen.

OxygenOS 10.3.9

Goed nieuws voor degenen die in het bezit zijn van een OnePlus 6 of OnePlus 6T. Voor beide toestellen rolt de Chinese fabrikant de OxygenOS 10.3.9 update uit, die een paar verbeteringen brengt.

Het belangrijkste is een meer recentere beveiligingspatch. Om precies te zijn is het beveiligingsupdate februari 2021, de op één na laatste security-patch. De changelog van de update hebben we hieronder neergezet.

Changelog

System Updated Android Security Patch to 2021.02 Updated GMS package to 2020.12 Fixed known issues and improved system stability



