OxygenOS 10.3.2 voor OnePlus 6 en 6T: ook updates voor 5 en 5T

Gebruikers van de OnePlus 6 en OnePlus 6T kunnen vanaf nu een nieuwe update verwachten voor hun smartphone. De fabrikant rolt OxygenOS 10.3.2 met verschillende verbeteringen uit voor de twee devices. Er staan ook updates klaar voor de 5 en 5T.

OxygenOS 10.3.2 voor OnePlus 6/6T

De OnePlus 6 en OnePlus 6T worden allebei bijgewerkt met een nieuwe software-update. Het is de OxygenOS 10.3.2 update die via het ‘stabiele kanaal’ uitgebracht wordt. We zien dat er een fix is voor het flikkeren van het scherm als je veegt om te unlocken. Daarbij is er een nieuwe beveiligingsupdate, de februari 2020 patch.

De changelog van de OxygenOS 10.3.2 update hebben we hieronder op een rijtje gezet.

Changelog

System Fixed the screen flickering issue while swiping up to unlock Improved system stability and fixed general bugs Updated Android security patch to 2020.02



OnePlus kiest er voor om de update gefaseerd uit te rollen. Hierdoor kan het zijn dat het even duurt voordat alle gebruikers van de OnePlus 6 en OnePlus 6T de update binnen zien rollen. Als de update beschikbaar is, krijg je een melding op je toestel.

OnePlus 5/5T: OxygenOS 9.0.11

Voor de OnePlus 5 en OnePlus 5T heeft de fabrikant ook een nieuwe update klaargezet. Het is de OxygenOS 9.0.11 update waarbij we twee punten tegenkomen in de changelog. Als eerst is beveiligingsupdate februari 2020 meegeleverd. Het andere punt is verbeterde systeemstabiliteit en er zijn enkele bugs gefixt.

