OnePlus stopt met het uitbrengen van updates voor OnePlus 6 en 6T

In de toekomst verschijnen er geen updates meer voor de OnePlus 6 en de OnePlus 6T. OnePlus heeft bekend gemaakt dat de laatste update onlangs voor de twee smartphones is uitgebracht..

Geen updates meer voor OnePlus 6/6T

Het is over en uit met de updates voor de OnePlus 6 en de OnePlus 6T. Beide toestellen werden in 2018 uitgebracht en na ruim drie jaar trekt OnePlus daar de stekker uit. De fabrikant heeft dit nieuws zelf naar buiten gebracht. Medio december werd OxygenOS 11.1.2.2 uitgebracht, dat tevens de laatste update was voor de 6 en de 6T. Dit betekent dat de OnePlus 6 en de OnePlus 6T blijven draaien op de beveiligingsupdate van november, samen met natuurlijk Android 11.

OnePlus heeft de toestellen steeds van updates voorzien. Toen in 2018 de OnePlus 6 werd uitgebracht, verscheen deze met Android Oreo. De OnePlus 6T die een paar maanden later verscheen, kwam op de markt met Android Pie. De die-hard OnePlus-fans zouden eventueel nog aan de slag kunnen met ROM’s van derden; een officiële update van OnePlus komt er in ieder geval niet meer.

OnePlus 6 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen onbekend