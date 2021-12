OnePlus 6 en 6T ontvangen OxygenOS 11.1.2.2 update met nieuwe patch

De OnePlus 6 en 6T-gebruikers kunnen vanaf nu een nieuwe update verwachten voor hun toestel. De fabrikant rolt voor de twee devices een nieuwe OxygenOS 11.1.2.2 update uit, met onder andere een nieuwe beveiligingsupdate.

Update voor 6 en 6T

De twee smartphones van OnePlus, die in 2018 uitgebracht werden, krijgen vanaf nu een nieuwe update. Het zijn de OnePlus 6 en de OnePlus 6T die allebei een nieuwe update binnen zien rollen. De OxygenOS 11.1.2.2 update brengt slechts een klein aantal verbeteringen, maar toch is het toestel daarmee weer wat beter bij de tijd.

De OxygenOS 11.1.2.2 update voor de OnePlus 6 en de OnePlus 6T bevat voor beide toestellen dezelfde changelog. Dit betekent dat gebruikers de beveiligingsupdate van november aangeboden krijgen. Daarnaast heeft de fabrikant de systeemstabiliteit verbeterd en zijn enkele problemen aangepakt. Er wordt niet ingegaan op het feit welke problemen er aangepakt zijn door OnePlus. De changelog van de update hebben we voor de volledigheid hieronder neergezet.

Updates worden bij OnePlus altijd gefaseerd uitgerold. Dit betekent dat het even kan duren totdat iedereen de nieuwe versie voor zijn of haar toestel binnen ziet komen. Als deze beschikbaar is, krijg je hier een melding van op je smartphone.

System Improved system stability and fixed known issues Updated Android security patch to 2021.11



