OnePlus rolt nieuwe OxygenOS 10.3.12 update uit voor OnePlus 6 en 6T

In de afgelopen tijd werden meerdere OnePlus-toestellen al bijgewerkt met een update; nu is het de beurt aan twee andere smartphones van het bedrijf. De OnePlus 6 en de OnePlus 6T krijgen de OxygenOS 10.3.12 update met verbeteringen.

OnePlus 6/6T: OxygenOS 10.3.12

Goed nieuws voor degenen die in het bezit zijn van een OnePlus 6 of OnePlus 6T. De twee toestellen van het Chinese merk kunnen vanaf nu een nieuwe update verwachten. Het gaat om de OxygenOS 10.3.12 update, en dus nog altijd niet de update naar Android 12. Grote veranderingen staan niet klaar voor de devices; de grootste verandering is dat de beveiligingsupdate van juli 2021 is toegevoegd. Ook belooft het merk de bekende verbeteringen voor de systeemstabiliteit en worden enkele problemen aangepakt. Er wordt niet ingegaan op welke veranderingen dit zijn.

De changelog van de OxygenOS 10.3.12 update hebben we hieronder voor je neergezet.

Changelog

System Improved system stability Upgrade Android Security Patch to 2021.07 Fixed some known issues



OnePlus rolt updates altijd gefaseerd uit. Hierdoor kan het even duren totdat iedere OnePlus 6 of OnePlus 6T bezitter de update binnen ziet rollen.