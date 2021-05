OnePlus rolt mei-update uit voor OnePlus 6, 6T en Nord N100

Drie smartphones van OnePlus worden vanaf nu bijgewerkt met een nieuwe beveiligingsupdate. Een nieuwe patch staat klaar voor de OnePlus 6, 6T en Nord N100.

Mei-update voor OnePlus 6- en Nord N100

Gebruikers van drie smartphones van OnePlus kunnen vanaf nu een update verwachten voor hun geliefde smartphone. Jammer voor de OnePlus 6- en 6T-bezitters is dat het nog altijd niet de update is naar Android 11. Deze wordt pas op zijn vroegst na de zomer verwacht. Wel is er een nieuwe beveiligingsupdate beschikbaar, namelijk beveiligingsupdate mei 2021. De updateversie is OxygenOS 10.3.11 en de changelog is als volgt;

System Updated Android Security Patch to 2021.05 Fixed known issues and improved system stability



OnePlus Nord N100

Voor de OnePlus Nord N100 wordt ook een nieuwe security-patch uitgerold. De changelog van deze OxygenOS 10.5.10 update is als volgt;

System Updated Android security patch to 2021.05 Fixed known issues and improved system stability



